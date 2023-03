Meloni: «Italia ha carte in regola per ruolo da protagonista in Europa»

«L'Italia ha tutte le carte in regole per recitare in Europa un ruolo da protagonista. È quello che vogliamo fare in virtù della nostra storia, stabilità e forza delle nostre idee». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev