Meloni: "Italia e Germania condividono da sempre posizione su conflitto ucraino"

(Agenzia Vista) Berlino, 22 novembre 2023 "Sul conflitto in Ucraina, Italia e Germania condividono da sempre le loro posizioni: "Abbiamo ribadito il pieno sostegno alla sovranità di Kiev e che continueremo a fornire assistenza a 360 gradi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in occasione del vertice intergovernativo in corso oggi a Berlino. "Siamo impegnati anche sul fronte della ricostruzione: le prossime due conferenze si svolgeranno prima in Germania e poi in Italia", ha ricordato. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev