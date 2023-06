Meloni: Italia e Francia sono nazioni protagoniste in Europa e hanno bisogno di dialogo

(Agenzia Vista) Parigi, 20 giugno 2023 "Italia e Francia sono due nazioni legate. Sono due nazioni importanti centrali protagoniste in Europa, che hanno bisogno particolarmente in un momento come questo, di dialogare, perché molti e convergenti sono gli interessi comuni. La nostra collaborazione è una collaborazione stretta, proficua in molti settori", le parole di Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con Macron a Parigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev