Meloni: Italia e Francia continueranno a sostenere l'Ucraina finchè sarà necessario

(Agenzia Vista) Parigi, 20 giugno 2023 "Non c'è dubbio sul fatto che Italia Francia continueranno a sostenere la causa ucraina fino a quando questo sarà necessario a 360 gradi. Perché se noi non lo facessimo non ci troveremmo di fronte a un mondo privo di guerra. Noi ci troveremmo di fronte a un mondo molto più caotico, un mondo nel quale la guerra si avvicina a casa nostra", le parole di Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con Macron. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev