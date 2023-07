Meloni: Italia cresce, è la più affidabile dell'Eurozona

(Agenzia Vista) Milano, 03 luglio 2023 "In poche parole noi stiamo dimostrando una affidabilità maggiore rispetto al resto dell'Eurozona per non parlare dei dati sull'occupazione con il record di contratti stabili", le parole di Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda 2023. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev