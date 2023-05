Meloni: Istituzione registro su danni provocati da guerra è segnale importante da Consiglio d'Europa

(Agenzia Vista) Islanda, 16 maggio 2023 "Una istituzione che come questa nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo non può non essere presente in un momento come questo. Credo che anche il segnale completo e concreto che emerge da questo vertice con l'istituzione del Registro sui danni provocati dalla guerra sia un segnale molto importante", le paroe di Meloni a margine del Consiglio d'Europa. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev