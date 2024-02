Meloni ironica alla stampa estera: Ho perso in Sardegna e non posso affogare i dispiaceri nell'alcol

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2024 "In questa occasione ci si aspetta dal presidente del Consiglio un intervento leggero e divertente. Io non ero leggera manco a 15 anni, figuratevi dopo 16 mesi che faccio il presidente del Consiglio. Voi mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna e sto pure facendo la Quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol", le parole di Giorgia Meloni all'incontro con la stampa estera. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev