Meloni: “Io pericolosa? No, sono un problema per il sistema di potere della sinistra”

(Agenzia Vista) Roma 16 settembre 2022 “Io pericolosa? Non mi vede? Sono un problema per il sistema di potere della sinistra. E’ un’Italia dove la sinistra pensa di avere più diritti degli altri e pensa che sei amico suo devi avere più opportunità degli altri. Io voglio costruire Italia dove hai in base a quanto vali indipendentemente dalla tessera di partito che hai in tasca”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev