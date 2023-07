Meloni: "Io assente a fiaccolata per ordine pubblico? Inventato"

EMBED





(Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2023 "Quello che ho letto stamattina su alcuni quotidiani mi ha molto colpito, una polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata (in memoria di Paolo Borsellino, ndr) per paura di contestazioni, per ragioni di ordine pubblico, che è una notizia inventata. Ma soprattutto, chi è che dovrebbe contestarmi esattamente? La mafia mi può contestare, quello sì. Non so se le persone che in buona fede combattono la mafia possano contestare un governo che come primo atto ha messo in sicurezza il carcere ostativo" e che "ha annunciato un altro provvedimento per mettere in sicurezza il concetto di criminalità organizzata". Così la premier Giorgia Meloni, parlando a Palermo nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev