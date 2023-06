Meloni scherza al Senato: «Io invecchiata? Cerco di nasconderlo»

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 "Voglio solamente ringraziare il collega Nicita per avermi salutato facendomi notare immediatamente quanto fossi invecchiata. Collega, faccio degli sforzi per cercare di nasconderlo. Sto scherzando...", la battuta di Meloni al Senato per consegnare il testo delle sue dichiarazioni in vista del Consiglio Ue. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev