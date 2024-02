Meloni: "Interscambio con Giappone a 15 mld, rilancio relazioni"

(Agenzia Vista) Tokyo, 05 febbraio 2024 "Oggi mi sono intrattenuta con i vertici dei grandi gruppi giapponesi presenti in Italia, l'interscambio fra Italia e Giappone è cresciuto del 10% lo scorso anno e ha raggiunto oltre 15 miliardi di euro, ma la nostra collaborazione sta avendo un importante rilancio in termini politici e strategici. Il nuovo meccanismo di consultazione esteri/difesa è stato istituito e avrà inizio a marzo. Sono state organizzate importanti esercitazioni militari congiunte, marittime e aeronautiche". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione congiunta alla stampa con il premier giapponese Fumio Kisishida, al termine dell'incontro bilaterale che hanno avuto a palazzo Kantei, sede del governo nipponico. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev