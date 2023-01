Meloni: “Interscambio commerciale con Giappone vale oltre 12 miliardi, sarà rinforzato”

(Agenzia Vista) Roma 10 gennaio 2023 “Il nostro interscambio commerciale vale oltre 12 miliardi l’anno. In questo incontro abbiamo concordato di elevare le nostre relazioni al rango di partneriato strategico, un passo significativo che implica il rafforzamento dei nostri contatti ad ogni livello, con apertura di nuove prospettive per i nostri cittadini e aziende. Un primo risultato concreto sarà l’avvio di un meccanismo di consultazioni bilaterali Esteri-Difesa e rafforzare rapporti di scambio in diversi settori, compreso quello culturale come le co-produzioni cinematografiche”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro del Giappone Kishida. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev