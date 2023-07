Meloni: "Integrazione Ue è riunificazione, non allargamento. Non è club che dice chi entra e chi no"

EMBED





(Agenzia Vista) Polonia, 05 luglio 2023 "Riguardo al tema dell'allargamento dell'Unione europea, con i Balcani occidentali, l'Ucraina, la Moldova, ci siamo sempre trovati d'accordo" con la Polonia, "a me non piace chiamarlo allargamento, ma riunificazione, perché non considero l'Ue un club in cui siamo noi a decidere chi ne fa parte e chi no. L'Europa è una civiltà, è la storia a decidere chi ne fa parte". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni Nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki dopo il bilaterale a Varsavia. Ecr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev