Meloni indossa nastro bianco e rosso contro violenza donne al Question time in Senato

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2023 Anche la premier Giorgia Meloni - al Senato per il question time - ha sulla giacca il nastrino bianco con una macchia rossa, simbolo della lotta alla violenza delle donne. La presidente del Consiglio, che indossa un tailleur bianco, si è alzata per rispondere alla prima delle interrogazioni, poi si è fermata per un problema tecnico del microfono che è stato sostituito. Anche i ministri, seduti ai banchi del governo, hanno il nastro bianco e rosso. L'idea è stata proposta dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e approvata dalla conferenza dei capigruppo all'unanimità. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev