Meloni: "Indignazione per l'attacco che ha coinvolto militari in Kosovo". L'applauso della Camera

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 "Vi sarà un riferimento anche alla ferma condanna del Consiglio europeo dei violenti incidenti nel nord del Kosovo a fine maggio e alla necessità di un'immediata de-escalation della tensione e di ripresa del dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina. Confermo l'impegno italiano per la pace e la stabilità del Kosovo e di tutta l'area dei Balcani occidentali, a cui stiamo dedicando molta, molta energia. E voglio a questo proposito ribadire l'indignazione italiana per l'attacco di fine maggio a danno che ha coinvolto anche militari italiani. A loro, come a tutti gli uomini e le donne in uniforme che onorano il tricolore difendendo ovunque nel mondo pace e democrazia, va il nostro grazie a nome dell'Italia intera", le parole di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev