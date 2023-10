Meloni incontra il Presidente del Mozambico: Africa non va aiutata con la carità

(Agenzia Vista) Mozambico, 13 ottobre 2023 "Questo governo italiano è particolarmente attento al ruolo che i paesi africani giocano nell'attuale contesto, ma penso si veda anche che la nostra idea è quella di costruire da parte dell'Europa un approccio nuovo nei rapporti con il continente africano, che non sia predatorio e non sia paternalista, che non sia l'idea di un'Africa che va aiutata con la carità, ma piuttosto di un'Africa che va sostenuta con le ricchezze che ha", le parole del Presidente del Consiglio Meloni incontrando il Presidente del Mozambico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev