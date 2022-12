Meloni inaugura la rubrica "Gli appunti di Giorgia" e mostra il suo quaderno

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2022 "Mi chiedono spesso perchè giri sempre con un quaderno di appunti, perchè io scrivo tutto. In questi quaderni c'è tutto il mio lavoro e ho deciso di aprire il mio quaderno in una rubrica che vorrei fosse settimanale", le parole del Presidente del Consiglio Meloni in un video postato sui social. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev