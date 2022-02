Meloni: "Inaccettabile attacco della Russia, garantita a Draghi massima collaborazione da FdI"

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2022 “L'attacco su larga scala della Russia contro l'Ucraina è semplicemente inaccettabile, la comunità internazionale deve rispondere compatta. Anche per questo ho scritto stamattina al Presidente Draghi, per garantire la massima collaborazione di FdI in questo momento difficile. In queste ore sarà negli Stati Uniti anche per ribadire la nostra adesione al patto Atlantico”. Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev