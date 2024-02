Meloni: In Ucraina si combatte anche per la nostra libertà

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 "Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva questa guerra sarebbe durata tre giorni. Noi continuiamo a garantire il nostro sostegno. Riteniamo che in Ucraina si combatta anche per la nostra libertà", le parole di Giorgia Meloni a margine della sua visita all'aeroporto di Gostomel, in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev