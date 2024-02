Meloni in Ucraina: Amore per la patria più forte dei missili

(Agenzia Vista) Ucraina, 24 febbraio 2024 SOTTOTITOLI Meloni in Ucraina: Amore per la patria più forte dei missili "Ci sono gesti eroici dell'uomo che hanno cambiato il corso della storia. Uno di questi ebbe luogo qui il 24 febbraio di due anni fa. Qui è iniziata la resistenza continua del popolo ucraino. Il piano di Putin di rovesciare in pochi giorni il governo democraticamente eletto e sostituirlo con un governo fantoccio che rispondesse alle sue istruzioni è fallito. Questo posto è il simbolo del fallimento di Mosca. Questo posto è un simbolo dell'orgoglio ucraino. In questo luogo si respira la storia, e la storia ci ricorda che c'è qualcosa di più forte dei missili, delle bombe, della fame o del freddo, è l'amore per la patria. Amore per la libertà e volontà di garantire un futuro di prosperità e benessere ai propri figli", le parole di Meloni alla cerimonia per i due anni della guerra in Ucraina all'aeroporto di Hostomel. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev