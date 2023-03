Meloni: "In passato mancata volontà politica di fermare traffico esseri umani"

(Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "Mi sono resa conto, anche nel Consiglio europeo, che il tema del traffico, come lo conosciamo noi, non era mai stato posto. Noi abbiamo visto per anni un dibattito per cui chi chiede di governare i flussi migratori è quello cattivo e chi non si pone il problema è il più buono. Il risultato è che abbiamo consentito a criminali di continuare a fare i soldi sulla pelle della disperazione delle persone, in cerca di un futuro migliore. Quando abbiamo posto la materia, spiegando cosa accade, ho trovato i miei colleghi colpiti" Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, risponendo alle domande, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri svolto a Cutro in Calabria. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev