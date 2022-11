Meloni: "In manovra interventi che incarnano una visione sociale"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2022 "Sono molte le misure che noi abbiamo cercato di mettere in campo, abbiamo mantenuto alcuni impegni presi e dato segnali. Abbiamo fatto interventi che incarnano una visione sociale, perchè questo Governo condivide con la confindustria questa visione sociale e molti provvedimenti sono stati dedicati alle realtà produttive. Non c'è stato sociale se a monte non c'è anche chi genera ricchezza", le parole di Meloni all'Assemblea generale di Confindustria Veneto Est. / Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev