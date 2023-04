Meloni in Etiopia: C'è protagonismo italiano nel Corno d'Africa

(Agenzia Vista) Etiopia, 14 aprile 2023 "C'è un protagonismo italiano, sicuramente in Africa, complessivamente nel Corno d'Africa, che per noi è cruciale e sensibile per molte materie", le parole di Meloni in Etiopia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev