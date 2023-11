Meloni in Croazia: Pronti a riconsiderare decisioni su Schengen quando condizioni sicurezza chiare

(Agenzia Vista) Zagabria, 17 novembre 2023 "Io ho sempre trovato grande sostegno da parte della Croazia nel nostro tentativo di ridisegnare un po’ la politica europea in rapporto all'emigrazione. Oggi noi ci interroghiamo tutti insieme su come si risolva il problema a monte, soprattutto con una diversa cooperazione con i Paesi africani e quindi lavorando di più sulla dimensione esterna, anche per evitare che poi si creino i problemi che abbiamo visto e vediamo. Noi Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà derivanti soprattutto per le comunità transfrontaliere, dalla reintroduzione dei controlli ai confini per far fronte alle sfide che sono contingenti in termini di sicurezza, legate soprattutto, come ricordava il primo ministro, alla crisi mediorientale, per la quale noi abbiamo fatto una scelta che ovviamente consideriamo una scelta transitoria, che siamo pronti a riconsiderare in ogni momento quando le condizioni di sicurezza chiaramente fossero più chiare", le parole di Giorgia Meloni, con il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković al termine del loro incontro a Zagabria. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev