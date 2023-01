Meloni in Algeria: "C'è voglia di Italia e non intendiamo farci desiderare"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2023 "L'Algeria potrebbe diventare un leader sicuramente africano, ma probabilmente mondiali, e l'Italia è inevitabilmente la porta per l'accesso di questa energia e per l'approvvigionamento europeo. E quindi, ovviamente oggi, quando noi parliamo di Piano Mattei per l'Africa, ragioniamo soprattutto di materie energetiche. C'è grande voglia di Italia, mettiamola così, e noi non intendiamo farci desiderare", le parole di meloni ad Algeri nel corso della conferenza stampa con il Presidente algerino Tebboune. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev