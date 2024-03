Meloni in Abruzzo: Se temo effetto Sardegna? E' ancora da vedere come è finita lì

(Agenzia Vista) Teramo, 05 marzo 2024 "Intanto in Sardegna non abbiamo ancora capito neanche come è finita bene, ma io sono molto ottimista", le parole di Meloni arrivando in Abruzzo in vista delle elezioni regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev