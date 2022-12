Meloni: "Importante ruolo della lingua italiana nel promuovere la nostra cultura"

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2022 "Utilizzare il più possibile l'italiano non solo vuol dire difendere un elemento fondamentale della nostra cultura ma anche difendere la profondità della nostra cultura. E' un richiamo che faccio innanzitutto a me stessa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alla conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici italiani nel mondo in corso alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev