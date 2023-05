Meloni: Importante che riforma istituzionale sia condivisa, ma non vengo meno a impegno con elettori

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 "Per me è molto importante che ci sia una condivisione e spero di ottenere una condivisione più ampia possibile, più ampia di quella della maggioranza. Ma non a costo di venire meno agli impegni che ho assunto con i cittadini", le parole di Meloni al termine del confronto con le opposizioni sulle riforme costituzionali. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev