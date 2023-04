Meloni: "Immigrazione illegale si combatte anche con sostegno a formazione e benessere"

EMBED





(Agenzia Vista) Etiopia, 15 aprile 2023 "L'approvazione in Consiglio dei ministri di un un decreto flussi triennale "è un messaggio verso queste nazioni a cui, se ci aiutano a combattere i trafficanti, noi diamo segnali non solo in termini di flussi regolari ma anche di formazione. La risposta all'immigrazione illegale viene anche dal sostegno alla formazione e al benessere in questi Paesi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa ad Addis Abeba. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev