Meloni: "Il Governo deve ringraziare il settore nautico"

EMBED





(Agenzia Vista) Genova, 22 settembre 2023 “Non è il comparto della nautica che deve ringraziare me per colmare una lacuna di 37 anni. Ma sono io che devo ringraziare il settore nautico. Che crea un pezzo delle risorse dello Stato. Il Governo deve dire grazie”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’accordo Governo-Regione Liguria per l’utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione, al salone nautico di Genova. /Immagini Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev