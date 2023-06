Meloni: "Ho visto Santanchè tranquilla in queste ore, lo sono anche io"

EMBED





(Agenzia Vista) Austria, 24 giugno 2023 "L'ho vista tranquilla in queste ore come sono tranquilla io che leggo ogni giorno ricostruzioni su quando andrà a casa il governo. Temo che bisognerà aspettare ancora un pò". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, oggi in Austria. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev