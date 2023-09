Meloni: Ho chiesto a von der Leyen di venire a Lampedusa

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2023 "Ho scritto alla presidente della Commissione europea per chiederle di venire con me a Lampedusa, per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo", le parole di Giorgia Meloni in un video postato sui social. / Immagini Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev