Meloni: "Grazie alla Repubblica Ceca per l'accoglienza dei profughi ucraini"

(Agenzia Vista) Praga, 10 maggio 2023 "E io approfitto per ringraziare la Repubblica Ceca, il popolo ceco, il governo per il lavoro straordinario che ha fatto e continua a fare in difesa dei profughi ucraini", le parole del Presidente del Consiglio Meloni durante le dichiarazioni alla stampa a Praga. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev