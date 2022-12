Meloni: "Governo non cambia posizione su migranti, in Italia non si entra illegalmente"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2022 "Altro tema è la questione dell'immigrazione. Si parla di cambio di rotta, ma il Governo non intende cambiare posizione. In Italia non si entra illegalmente, vogliamo combattere il traffico di essere umani e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani"; le parole di Meloni in un video sui social. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev