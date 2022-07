Meloni: "Governo fallimentare. Quando metti insieme tutto e il contrario di tutto succede questo"

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2022 "Quando in una repubblica parlamentare si tenta di tenere insieme tutto e il contrario di tutto non si va da nessuna parte. Non so cosa altro servi per dire che questo Governo è stato fallimentare" così la presidente di Forza Italia Giorgia Meloni prima di salire sul palco di Piazza Vittorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev