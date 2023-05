Meloni: "Gli uteri non si affittano, i figli non sono prodotti da banco"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 “Bisogna invertire la tendenza. Vogliamo una Nazione nella quale non sia più scandaloso dire che siamo tutti nati da un uomo e da una donna. Dove non sia tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano e i figli non sono prodotti da banco. Vogliamo ripartire dalla sacralità di ogni singolo essere umano”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione degli Stati Generali della Natalità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev