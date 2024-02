Meloni: "Giappone ci ha chiesto presenza in Indo-Pacifico"

(Agenzia Vista) Tokyo, 5 febbraio 2024 L'Indo-Pacifico "è un'area strategica la cui dimensione strategica aumenta negli ultimi anni, è un quadrante nel quale è fondamentale la stabilità, ma anche un quadrante che offre grandi opportunità all'Italia, che offre grandi opportunità al livello multilaterale e bilaterale, come si vede anche grazie ai nostri rapporti col Giappone. Ci è stato chiesto da tempo dal Giappone di aumentare la nostra presenza in quest'area, anche su una cooperazione in ambito di difesa, che si materializza particolarmente con il Global Combat Air Programme". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del vertice bilaterale con il premier giapponese Fumio Kishida, a Tokyo. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev