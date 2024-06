Meloni: "G7 non è una fortezza chiusa"

(Agenzia Vista) Puglia, 13 giugno 2024 " Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa, che deve magari difendersi da qualcuno. È un'offerta di valori che noi apriamo al mondo", le parole di Giorgia Meloni in apertura del vertice del G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev