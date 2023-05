Meloni: G7 del 2024 si terrà in Puglia

(Agenzia Vista) Giappone, 20 maggio 2023 "Il G7 del 2024 si terrà in Italia e sarà dopo le elezioni europee in Puglia", l'annuncio di Meloni in conferenza stampa dopo il G7 in Giappone. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev