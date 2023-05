Meloni: G7 2024 in Puglia perchè simbolo dell'abbraccio tra Oriente e Occidente

(Agenzia Vista) Giappone, 20 maggio 2023 Per il G7 in Italia abbiamo scelto "la Puglia, una terra simbolo dell'abbraccio tra Oriente e Occidente. Noi crediamo che sia anche il modo migliore per superare questo racconto dell'Occidente da una parte e del resto il mondo dall'altra", le parole di Meloni in Giappone dopo il G7. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev