Meloni: “Fratelli d’Italia è un problema per l’Italia di oggi”

(Agenzia Vista) Milano, 13 novembre 2021 Il leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è intervenuta durante l’incontro con amministratori e consiglieri di FdI in Lombardia: “Dobbiamo continuare con umiltà, determinazione, coraggio e amore per nostre idee che fino a ora ci ha impedito di tradirle. Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo sapere che rappresentiamo un problema per l’Italia di oggi e dobbiamo comportarci di conseguenza. Noi siamo un problema che un sacco di gente vuole risolvere e non dobbiamo consentire che quel bellissimo problema venga risolto” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev