Meloni: "FdI ecologista, ma non ideologica alla Greta"

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2022 "Io considero FdI la forza più ecologista del centrodestra, siamo conservatori, fra le cose che dobbiamo conservare c'è la terra, nella mia visione dell'ecologia l'uomo non è nemico della natura, l'uomo non va espunto dalla natura come vuole un certo ambientalismo ideologico modello Greta. Noi sappiamo che l'opera dell'uomo può mettere in sicurezza la natura, rendendola più produttiva e bella. La sostenibilità ambientale e può convivere con quella sociale ed economica". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, al convegno "Agricoltura & Futuro", a Roma. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev