Meloni: "Faccio paura perché voglio che gente sia libera e non dipenda da assistenzialismo politico"

EMBED





(Agenzia Vista) Ancona, 23 agosto 2022 "Faccio paura? Certo, perché io voglio che la gente sia libera e non dipenda dall'assistenzialismo politico, dalle mancette elettorali per le quali poi quando si va al voto non si è liberi di votare perché si perde il sussidio". Così Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio ad Ancona. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev