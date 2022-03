Meloni: "Europa troppo occupata a parlare di gender per presentarsi all'appuntamento con la Storia"

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2022 "Ci sarà tempo per discutere errori e responsabilità di questi anni, per discutere il ruolo della Nato e di un'Europa troppo occupata a parlare di gender per presentarsi all'appuntamento con la Storia". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, parlando in aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sull'invasione russa dell'Ucraina. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev