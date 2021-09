Meloni: "Etichettata come no vax ma io sono... No tax"

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2021 "Per aver fatto delle domande sul funzionamento e sulla logica con la quale sono state adottate le norme sul Green Pass "ci hanno appiccicato l'etichetta di No Vax. Io non sono No Vax ma No Tax sì, perché sono contro l'aumento delle tasse. Ad esempio vi posso assicurare che FdI farà le barricate contro il ricalcolo catastale, che aumenterebbe tutte le tasse collegate alla casa". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, nel corso di un'iniziativa elettorale a Santa Maria delle Mole (Marino). Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev