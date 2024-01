Meloni e Testolin firmano accordi di coesione Governo-Valle d'Aosta

(Agenzia Vista) Aosta, 31 gennaio 2024 “La Valle d'Aosta è l'ottava regione italiana a firmare un accordo di sviluppo e coesione, la seconda nel 2024, è un lavoro che chiaramente ci porterà su tutto il territorio nazionale. Questo accordo mobilita 37 milioni di euro, con la quota di cofinanziamento si arriva a 44 milioni di euro quattro, e con queste risorse vengono finanziati 7 interventi, quindi si concentrano le risorse”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Valle d’Aosta. “Qui le priorità – ha aggiunto – sono sicuramente il tema del diritto allo studio, la questione la transizione energetica. Pochi progetti molto significativi che creano sviluppo e producono crescita, che poi è quello che fondamentalmente ai territori serve, anche per difendere le loro peculiarità, per difendere la loro identità, per rafforzarla perché credo che ci sia sempre bisogno di rafforzarla”. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev