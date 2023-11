Meloni e Scholz al business forum di Berlino, presenti delegati aziende italiane e tedesche

(Agenzia Vista) Berlino, 22 novembre 2023 Ha preso il via presso la Haus der Deutschen Wirtschaft, la casa delle imprese tedesche, il business forum organizzato nell'ambito del vertice intergovernativo italo-tedesco da ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ministero delle Imprese e del Made in Italy, Confindustria e Lega federale dell'industria tedesca (Bdi). Stando a quanto si apprende, l'incontro guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Cancelliere Federale Olaf Scholz, vuole approfondire la collaborazione in settori economici e industriali di interesse prioritario. Fra i temi al centro del forum: competitività, industria, infrastrutture, clima ed energia. Per il governo italiano partecipano, inoltre, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il titolare per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso. Per il governo tedesco è presente anche il vice cancelliere e ministro per l'Economia e la Protezione climatica, Robert Habeck. Al business forum partecipano anche i rappresentanti di aziende italiane e tedesche. Per l'Italia sono presenti, fra gli altri, esponenti di Leonardo, Fincantieri, Snam, Cassa Depositi e Prestiti, Marcegaglia, Seda Group, UniCredit, Beltrame Group, Ita Airways, Generali, Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, Brembo e Menarini. Le aziende tedesche rappresentate, fra le altre, sono Siemens, Open Grid Europ, Bayernets, 50Hertz Transmissio, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Schaeffler, Renk e Deutsche Bahn. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev