Meloni e la Regione Abruzzo siglano l'accordo per sviluppo e coesione, la firma

(Agenzia Vista) L’Aquila, 7 febbraio 2024 Giornata importante a L’Aquila, dove si è tenuto l’incontro tra la premier Meloni e il governatore Marsilio per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Abruzzo: annunciato un finanziamento complessivo di 1,3 miliardi di euro e non solo. La premier Meloni, a chiusura della conferenza stampa, ha anticipato al realizzazione della Roma-Pescara, grazie anche al reperimento di risorse fuori dal PNRR. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev