Meloni e Attilio Fontana firmano accordo coesione Lombardia in Fiera a Rho

(Agenzia Vista) Milano, 07 dicembre 2023 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in Fiera Milano a Rho, per la firma dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il governo italiano e la Regione Lombardia. Assieme a lei il ministro Raffaele Fitto. La premier farà poi una visita all'Artigianato in Fiera, che si svolge nei padiglioni. Ad accoglierla il governatore Attilio Fontana, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev