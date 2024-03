Meloni: Domenica sarò in Egitto con von der Leyen

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2024 "Io sarò questa domenica in Egitto insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e ad alcuni altri primi ministri. C'è un'iniziativa simile a quella che abbiamo portato avanti in Tunisia, quindi il memorandum of understanding che stiamo portando anche in Egitto", le parole di Giorgia Meloni alla cabina di regia del Piano Mattei a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev